Budapest Es gab eine Zeit, in der waren Prag und Budapest Zentren der deutschsprachigen Presse. In Prag schrieb vor dem Zweiten Weltkrieg Egon Erwin Kisch ein Ruhmesblatt der deutschsprachigen Presse. In Budapest galt zur gleichen Zeit der „Pester Lloyd“ als eine der wichtigsten deutschsprachigen Blätter Europas. Das alles änderte sich fundamental nach dem Zweiten Weltkrieg, als die deutschen Minderheiten entweder vertrieben wurden oder ihre Identität verbergen mussten. Nach 1989 entstanden dann wieder deutschsprachige Medien-Projekte. In Prag gibt es heute die „Prager Zeitung“, die allerdings ihre Druckausgabe im Dezember 2016 einstellen musste, heute aber noch im Internet erscheint.