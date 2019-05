Budapest Es war einmal eine Universität. Die wurde nach einem großen Umsturz, der Teilen eines alten Kontinents die Freiheit gebracht hatte, von einem Philanthropen genau dort gegründet, wo früher Diktatoren hausten. Jahre später wird die Universität von den neuen Herren aus dem Land vertrieben. So ähnlich liest sich die Geschichte der Central European University (CEU) in Budapest. Nach den Revolutionen in Mittel- und Osteuropa gegründet und maßgeblich finanziert durch den Milliardär George Soros, steht sie heute in Ungarns Hauptstadt vor dem Aus. Grund: Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban will sie aus dem Land haben und hat daher schon 2017 ein Gesetz verabschiedet, das die Tätigkeit der Uni im Lande unmöglich macht. Alle Verhandlungen darüber sind seitdem gescheitert.