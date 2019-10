Bürgerfelde Die Bühnenabende werden in diesem Jahr wieder ganz toll“, davon sind die Leiterin der Sportkoordination, Regine Walter, und die Veranstaltungsleiterin Inken de Graaff vom Bürgerfelder Turnerbund (BTB) überzeugt. Und für wahr, es wird wieder ein großes Programm an Sport, Turnkunst, Tanz und guter Laune aufgefahren. Erstmalig wird das Theaterstück, fester Bestandteil der Bühnenabende, in hochdeutscher Sprache aufgeführt.

