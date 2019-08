Bürgerfelde Rehe am Hausbäker Weg, Rehe im Sportpark Eversten, Rehe im Sandweg und Hasenweg, Rehe in belebten Wohnvierteln und auf Straßen, wie NWZ-Leser Volker Meyer dokumentierte. Am 9. Juli hat er um 9.21 Uhr ein Reh auf dem Scheideweg fotografiert. Die Tiere haben offenbar die Scheu vor den Menschen verloren.

