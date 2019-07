Burhave Ins Allee-Café an der Strandallee in Burhave kehrt wieder Leben ein. Nadine Röstel aus Garrel ist die neue Pächterin. An diesem Freitag feiert sie Wiedereröffnung, nach dem das Café seit Ende der Saison 2018 leer stand.

