Burhave An der Butjadinger Straße in Burhave soll ein neuer Edeka-Markt entstehen – doppelt so groß wie der bisherige. Der Planungsausschuss des Gemeinderats hat am Donnerstagabend für das Vorhaben der Mindener Edeka-Miha Immobilien-Service GmbH mit Sitz in Minden grünes Licht gegeben. Einstimmig hat der Ausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.

Detlef Glückselig https://www.nwzonline.de/autor/detlef-glueckselig Butjadingen

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2204 Lesen Sie mehr von mir