Butjadingen Er war ein Mann wie ein Deich, ein Schwergewicht in jeder Hinsicht, einer, der sagte, was er dachte, und der es wie kaum ein Zweiter verstand, zumindest für den Küstenschutz zu bekommen, was er wollte. Anton Hullmann wurde nach der schweren Sturmflut von 1962 als „Retter der Wesermarsch“ gefeiert. Bis heute ist er unvergessen geblieben. Am Ostermontag, 2. April, jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Anton Hullmann.

