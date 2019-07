Butjadingen Franz-Otto Müller legt den Kopf in den Nacken und führt das Fernglas vor die Augen. Was er im Augenblick sieht: den blauen Himmel und die Spitze des roten Turms, sonst nichts. Aber das kann sich noch ändern. Wer am Eckwarder Altendeich ein faszinierendes Naturschauspiel beobachten möchte, braucht Geduld und ein wenig Glück. Auf der Spitze des Oberfeuers hat im Frühjahr wieder ein Wanderfalken-Paar gebrütet und Nachwuchs in die Welt gesetzt. Die Jungvögel werden nun flügge – und bekommen von ihren Eltern hoch oben am Himmel Jagd-Tricks beigebracht, die für ihr weiteres Überleben entscheidend sein werden.

