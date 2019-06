Cäciliengroden Einmal war Sandra Düselder kurz davor, wieder alles hinzuschmeißen und den Laden zu schließen. Anfang August war das, wenige Monate, nachdem sie in Cäciliengroden „Cäcis Lädchen“ eröffnet hatte. Als das Dorf sein Jubiläums-Siedlerfest feierte, waren Unbekannte nachts in ihren Laden eingebrochen und hatten sich die Taschen vollgestopft mit Tabakwaren und Wechselgeld aus der Kasse und was man in wenigen Minuten schnell zusammenraffen kann. Rund 10 000 Euro Schaden war entstanden, die Täter sind bis heute unbekannt.

