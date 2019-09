Cloppenburg In den Anfangsjahren der frühen 1970er hatte es der Feuerwehrnachwuchs in Cloppenburg nicht einfach. Egal ob eine Tür im Feuerwehrhaus offenstand oder Equipment am falschen Ort lag – irgendjemand aus der Jugendfeuerwehr ist es ja immer gewesen. Nach 50 Jahren Jugendfeuerwehr hat sich aber glücklicherweise einiges getan, und die jungen Kameraden sind auch von den „Großen“ anerkannt, weiß Matthias Middendorf. Er muss es wissen – denn er gehörte zu den ersten Kindern, die in Jugendfeuerwehr Cloppenburg eintraten.

Mareike Wübben https://www.nwzonline.de/autor/mareike-wuebben Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2804 Lesen Sie mehr von mir