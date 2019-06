Cloppenburg Was den Japanern hilft, kann den Cloppenburgern ja nicht schaden. Antonius Bösterling veranstaltet regelmäßiges Waldbaden im Varrelbuscher Fuhrenkamp bei Cloppenburg. Das Waldgebiet umfasst knapp 42 Hektar. Bösterling führt seine Teilnehmer aber nur durch einen Abschnitt des Waldes. Der Trend des Waldbadens kommt ursprünglich aus Japan. Bösterling ist überzeugt, dass ein bewussterer Umgang mit der Natur den Menschen hilft, gesteht aber auch: „In Cloppenburg etwas Neues an den Mann zu bringen, ist nicht so einfach.“