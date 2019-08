Cloppenburg Scharfe Kritik hat Norbert Dall, Geschäftsführer der NEF-Gruppe (Cloppenburg), am Donnerstag an der Debatte um die Zukunftsfähigkeit des Diesels geübt. „Wir bekommen mit, wie wir seit zwei Jahren den Dieselmotor zerschlagen“, sagte er beim Besuch des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann (CDU) in der NEF-Hauptverwaltung am Industriezubringer in Emstekerfeld. Dass die Politik jetzt bei der Bekämpfung von Feinstaub und CO²-Emissionen fast ausschließlich auf die Elektromobilität setze, sei der falsche Weg, so Dall weiter. Vielmehr müsse sich die Politik auch an den Forschungskosten bezüglich des Einsatzes von Biokraftstoffen in modernen Motoren beteiligen. Zudem brauche es eine offene Motorsteuerung, damit diese an die Anforderungen von Biokraftstoffen angepasst werden könne, forderte Dall.

