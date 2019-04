Cloppenburg Nächster Rückschlag für die Einkaufsmall im Carré Cloppenburg, das erst im November 2017 eröffnet worden ist: Die Andreas-Apotheke hat ihr Geschäft zum 30. März geschlossen. Das Unternehmen war als erste Apotheke in Cloppenburg und Umgebung mit in eine Mall gezogen. Ansonsten finden sich Apotheken in der Stadt Cloppenburg und den umliegenden Gemeinden häufig in Ärztehäusern oder eben freistehend.

