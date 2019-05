Cloppenburg Als Heinrich Kalkhoff mit 16 Jahren im elterlichen Haus am Kessener Weg in Cloppenburg seine Firma gründete, hätte er wohl nicht zu träumen gewagt, dass Menschen in aller Welt 100 Jahre später mit einem Fahrrad der Marke Kalkhoff übers Land flitzen. Heinrich Kalkhoff (1903 bis 1972) legte im Juni 1919 den Grundstein für ein Fahrrad-Unternehmen, das seit Jahren zu den Marktführern gehört. Seit 1988 firmiert Kalkhoff zusammen mit den Marken Focus, Raleigh und Univega unter dem Dach von Derby Cycle und gehört seit einigen Jahren zum Pon-Konzern aus den Niederlanden. Derby Cycle ist heute nach eigenen Angaben Deutschlands größter Fahrradhersteller.

