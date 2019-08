Cloppenburg Nach rund 16 Monaten ist in das Projekt „Erlebnisgastronomie am Surfsee“ in Cloppenburg wieder Bewegung gekommen. Der städtische Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss empfahl am Mittwochabend dem Verwaltungsausschuss einstimmig zum Beschluss, die Pläne öffentlich auszulegen.

Carsten Mensing https://www.nwzonline.de/autor/carsten-mensing Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2801 Lesen Sie mehr von mir