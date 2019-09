Cloppenburg Noch stapeln sich an diesem Dienstagmittag zwischen Tischen, Theke und Tanzfläche die Werkzeuge – an diesem Freitag, 6. September, 20 Uhr, sollen hier aus der Musikanlage Schlager, Discofox sowie Evergreens schallen und der neue Eventclub „Déjàvu“ an der Cloppenburger Bahnhofstraße damit offiziell eröffnet werden. Dann ist das Kapitel „Briefkasten“ nach 57 Jahren endgültig Geschichte. Zum 31. Mai hatte Daniel Knorr, der seit vier Jahren die Kultkneipe gepachtet hat, unter dem Motto „Goodbye Briefkasten“ das Ende einer Ära in Cloppenburg eingeläutet.

