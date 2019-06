Cloppenburg Der Logistikbranche geht es gut. Eigentlich. In Zeiten von wachsendem Online-Handel müssen immer mehr Güter über Deutschlands Straßen transportiert werden. An Aufträgen mangelt es den Speditionen also nicht. Doch es gibt ein großes Problem: Es fehlen immer mehr Lastkraftfahrer. Dieser Tage treffen sich Vertreter der Branche in München. Der Fachkräftemangel ist das beherrschende Thema. Cloppenburger Unternehmer berichten, wie es an der Basis aussieht.