Cloppenburg „Eigentlich war es schon immer mein Wunsch, in die Heimat zurück zu kehren“, erzählt die gebürtige Cloppenburgerin Benita Meyer. Die 24-Jährige – blonde Haare, freundliches Lächeln – arbeitet seit dem 17. Juni im Bürgermeisterbüro des Rathauses Cloppenburg. Nachdem es sie zunächst beruflich in die Heimat verschlagen hat, wird sie in knapp drei Wochen auch privat ihre Zelte in der Region aufschlagen.

Mareike Wübben https://www.nwzonline.de/autor/mareike-wuebben Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2804 Lesen Sie mehr von mir