Cloppenburg Verwendet die Stadtverwaltung Tropenholz aus Gabun für die Steganlage am Ambührener See, obwohl der Rat der Stadt Cloppenburg schon vor 20 Jahren beschlossen hatte, nachhaltiger zu wirtschaften und auf Tropenholz zu verzichten? Diesen Vorwurf hatte der ehemalige Grünen-Ratsherr Fritz Thole am Montag erhoben.

Mareike Wübben https://www.nwzonline.de/autor/mareike-wuebben Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2804 Lesen Sie mehr von mir