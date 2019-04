Cloppenburg Keine 24 Stunden nach der exklusiven NWZ-Nachricht, dass Amazon ein Verteil-Zentrum in Cloppenburg eröffnen will, hat am Freitag nun auch der Online-Riese selbst den Vorgang bestätigt: Rund 150 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze will der US-amerikanische Vertriebs-Profi auf rund 25 000 Quadratmetern im ehemaligen Lidl-Zentrallager im Cloppenburger Stadtteil Emstekerfeld schaffen. Wie viel Geld Amazon am neuen Standort investiert, wollte der Konzern auf Nachfrage nicht preisgeben. Zudem hat er die gesamte Halle gemietet. Das Verteil-Zentrum wird noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Carsten Mensing https://www.nwzonline.de/autor/carsten-mensing Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2801 Lesen Sie mehr von mir