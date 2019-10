Cloppenburg Friedhöfe sind Orte der Ruhe. Hier können Menschen um ihre verstorbenen Angehörigen trauern. Nach Ansicht des Cloppenburger Gartenplaners Antonius Bösterling verlieren die letzten Ruhestätten allerdings zunehmend ihren ruhigen Charakter und die besondere Verbindung zur Natur. Wie die Erweiterungsflächen der Cloppenburger Friedhöfe seiner Meinung nach besser genutzt werden können, machte er am Mittwochabend in seinem Vortrag „Der letzte Garten – Friedhofskultur im Wandel“ in der Volkshochschule deutlich. Auch die kontroverse Diskussion um einen möglichen Bestattungswald in Cloppenburg sprach er an.

