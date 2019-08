Cloppenburg /Wildeshausen Am Freitag, 30. August 2019, 19.30 Uhr, empfängt der BV Cloppenburg in der Fußball-Landesliga den VfL Wildeshausen. Es ist ein besonderes Duell, denn seit über 45 Jahren hat es zwischen beiden ersten Herrenmannschaften keine Ligaspiele mehr gegeben. Und dies, obwohl der BVC nun schon über einhundert Jahre alt ist, und in Wildeshausen auch schon seit über einhundert Jahren Fußball gespielt wird. Doch nach dem Ende des zweiten Weltkrieges spielten der BVC und der VfL nur drei Jahre lang gemeinsam in einer Spielklasse.

