Dangast Kaum zu glauben. So heißt nicht nur eine Fernsehsendung in der ARD. Das war auch die erste Reaktion, als NWZ-Leserin Inge Gerdes in der Redaktion des „Gemeinnützigen“ vorschlug: „Könnte man den Verkehr in Dangast nicht verringern, indem man eine Seilbahn an den Strand baut?“ Die Frau aus Astederfeld nannte das Projekt selbst eine „verrückte Idee“. Im großen NWZ-Sommerinterview zum Thema „Braucht Dangast ein Verkehrskonzept?“ gab die Nordwest-Zeitung diese Frage an Kurdirektor Johann Taddigs weiter.

Olaf Ulbrich

