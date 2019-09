Dangast Seit 35 Jahren stehen die Pappeln schon am Deich in der Verlängerung des Kukshörner Wegs in Dangast. Im Oktober kommen sie aber weg. „Dann werden wir sie fällen müssen“, kündigte Kurdirektor Johann Taddigs auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ an: „Dann kreischen die Sägen“. Ein Aufschrei hatte es in der Bevölkerung bereits im Mai gegeben.

