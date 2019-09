Dangast Den Jadebusen direkt vor der Tür, nur wenige Schritte bis an den Strand und den ganzen Tag einen exquisiten Blick auf den Leuchtturm Arngast: Wer auf dem städtischen Campingplatz in Dangast ganz vorne in der ersten Reihe an der Wasserkante einen Stellplatz hat, ist zu beneiden. Das weiß auch die Kurverwaltung. Deshalb verdreifacht sie den Preis nach der Sanierung von derzeit 725 Euro auf 2000 Euro für ein Jahresticket; das aufgrund der Sturmflutgefährdung des Platzes eigentlich nur ein Halbjahresticket ist.

