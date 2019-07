Delfshausen Das Klappern ist schon aus der Ferne gut zu hören. Zwischen Wald und Wiesen herrscht noch Ruhe hier im Rasteder Norden, kurz hinter dem Dorfkrug Decker in Delfshausen. Dort befindet sich an der Dörpstraat der Hof von Hergen Bargmann. Wenn man am Wohnhaus vorbei und zwischen den Ställen hindurch auf den hinteren Teil des 400 Meter langen Grundstücks geht, ist der Grund für das Klappern gleich entdeckt. Auf einem Mast befindet sich ein Storchennest – und darin herrscht Hochbetrieb. Gleich vier Storchenbabys werden darin von den beiden Elterntieren groß gezogen. „Das vierte Baby sehen wir heute auch zum ersten Mal“, sagt Caren Gräfe, Bargmanns Lebensgefährtin.