Delmenhorst Was prägt eigentlich den Arbeitsmarkt in Delmenhorst am meisten? Wobei tanzt die Stadt vielleicht ein bisschen aus der Reihe, unterscheidet sich vom Durchschnitt bei wirtschaftlichen Angaben? – Diese Fragen haben Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven einmal zum Anlass genommen und die Arbeitsmarktwerte aus Delmenhorst mit denen für ganz Niedersachsen verglichen.