Delmenhorst Die Kritik an der Neuausrichtung der Delmenhorster Frauenklinik wächst. Gegen die überraschende Freistellung der bisherigen Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann und die Schwerpunktverlagerung von der Geburtshilfe auf die operative Gynäkologie formiert sich nun auch in der Bürgerschaft breiter Protest. Bis Mittwochabend hatten bereits mehr als 900 Menschen im Internet eine Petition unterstützt, die den Stadtrat aufruft, sich für den Verbleib der beliebten Ärztin auszusprechen. Es sei „in weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck entstanden, dass dem Delmenhorster Stadtkrankenhaus höhere Einnahmen durch potenziell mehr Kaiserschnitte wichtiger sind als eine einfühlsame Geburtshilfe“, heißt es unter anderem in dem Text der Petition (siehe Link am Ende des Textes).