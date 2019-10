Delmenhorst Betty folgt Dr. Angelika Hoffmann auf Schritt und Tritt durch die Kleintierpraxis in der Bismarckstraße in Delmenhorst. Sie wedelt mit dem Schwanz, erkundet ihre Umgebung und nimmt freudig Leckerlis aus der Hand der Tierärztin entgegen. Die American-Bulldog-Hündin ist sichtlich auf dem Weg der Besserung. Nur eine Vermittlung der Hündin scheint unmöglich zu sein: Betty versteht sich nicht mit anderen Hunden, sie kann nicht mit kleinen Kindern und greife bestimmte Menschen aus dem Nichts an, erklärt Hoffmann, die sich mit ihrem Praxisteam seit mehreren Wochen um den etwa zehnjährigen Vierbeiner kümmert. „Sie ist kein normaler Hund.“

