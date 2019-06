Dötlingen /Hockensberg Fast zweieinhalb Stunden ist am Dienstagabend im Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Dötlingen über das geplante Gewerbegebiet Hockensberg diskutiert worden. Vor und nach der Beratung im Ausschuss hat es nämlich jeweils längere Einwohnerfragestunden gegeben, in denen Anlieger aus Hockensberg und Vertreter der Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen ihren Unmut an der Planung kundtaten. Innerhalb des Ausschusses gab es – wie von Anfang an – die Befürworter von CDU, SPD und Bürgermeister Ralf Spille. Die Minderheit von FDP und Grüne lehnte die Planung erneut ab.