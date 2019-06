Dötlingen /Hockensberg Acht Büros sind mit Untersuchungen und Gutachten an dem Verfahren beteiligt, hunderte von Seiten mit Texten, Abwägungen, Zeichnungen und Zahlen liegen vor: Die Unterlagen für den Bau-, Straßen und Verkehrsausschusses der Gemeinde Dötlingen hatten es in sich. Mal wieder ging es am Dienstagabend im Landhotel Dötlingen um das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Hockensberg. Die wohl größte Überraschung im Planentwurf: Das Thema Industriegebiet (Kategorie GI) ist vom Tisch, da es nicht umsetzbar ist auf der rund 21,2 Hektar großen Fläche zwischen der B 213, Iserloyer Straße und der Straße Brakland. Jetzt geht es allein mit der Planung eines Gewerbegebiets (GE) weiter.