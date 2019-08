Donnerschwee Ein lauter Knall, Schreie, eine große Staubwolke: Das Filmdokument vom Unfall in der ehemaligen Donnerschwee-Kaserne ist beeindruckend. Beim Abriss der ehemaligen Turnhalle hat die Schaufel eines Baggers, der eine Wand abstützen sollte, ein großes Loch in die Mauer des Globe-Kinos gerissen. Auch ein Stahlträger wurde um rund 30 Zentimer nach innen verbogen, berichtete Olaf Hibbeler vom Vorstand der Kulturgenossenschaft Globe am Dienstag der NWZ.

