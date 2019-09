Donnerschwee Dem Laien mag immer mal wieder der Atem gestockt haben, wenn er an dieser Baustelle vorbeikam. „Köterhof“ heißt das Bauprojekt an der Ecke Donnerschweer Straße/Großer Kuhlenweg. Wie berichtet, soll aus dem denkmalgeschützten Bauernhaus von 1807 ein Restaurant werden. Und auf dem Areal daneben entsteht ein voll unterkellerter zweigeschossiger Neubau, in den später auch ein Bäckerei-Filiale mit Café einzieht. Die bisherigen Entwicklungsschritte jedoch konnten Schnappatmung verursachen – nicht nur beim Laien.

