Edewecht Die Überraschung bei Jannick Hanken war groß, ziemlich groß sogar, als er am Abend von der Arbeit kam. Der Edewechter wohnt am Schepser Damm 1 zur Miete und schildert den Schockmoment so: „Meine Freundin war bei mir zu Besuch – am Morgen sagte sie mir, dass da komische Leute auf dem Hof sind, die ein Schild aufbauen.“

