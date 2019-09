Edewecht Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft Niedersachsen fordert eine konsequente Strafverfolgung von Menschen, die Rettungskräfte im Einsatz angreifen und verletzen. In einer Pressemitteilung bemängelt sie, dass Verfahren in der Vergangenheit wegen fehlenden öffentlichen Interesses viel zu häufig eingestellt wurden. Die NWZ hat nachgefragt, welche Probleme es in Edewecht gibt.

