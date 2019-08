Edewecht /Friedrichsfehn In Friedrichsfehn gibt es ein deutlich größeres Potenzial zur Innenentwicklung (Nutzung innerörtlicher, erschlossener Flächen zur Deckung zukünftigen Wohnraumbedarfs) als in Edewecht. Das ist das Fazit des Planungsbüros NWP aus Oldenburg, das in der Sitzung des Bauausschusses sein Konzept zur Innenentwicklung für Edewecht und Friedrichsfehn vorstellte.

Ingo Schmidt https://www.nwzonline.de/autor/ingo-schmidt Redakteur

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2612 Lesen Sie mehr von mir