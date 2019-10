Edewecht Blutdruckmittel, Antidepressiva, Antibiotika, Impfstoffe – viele Gruppen von Medikamenten sind derzeit schwierig bis gar nicht zu bekommen. „Engpässe gibt es immer wieder mal“, sagt Maria Bründermann von der Nikolai-Apotheke, „aber so extrem wie in diesem Jahr ist es, finde ich, noch nie gewesen“. Ein Grund für die Arzneimittel-Knappheit: Viele Medikamente werden im Ausland, speziell im asiatischen Raum hergestellt. In Deutschland selbst gibt es kaum noch Produzenten. Und das hat Folgen.

