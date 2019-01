Edewecht Während sich Finn Lemke mit der Deutschen Handball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend beim 30:19-Auftaktsieg in Berlin bei der Heim-Weltmeisterschaft gegen die koreanische Auswahl feiern ließ, schwitzte Torben Lemke 370 Kilometer weiter westlich in der Edewechter Heinz-zu-Jührden-Sporthalle beim Training. Denn für den älteren der beiden Lemke-Brüder stand statt WM-Trubel die Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga-Saison mit dem VfL Edewecht auf dem Programm.

Lars Puchler https://www.nwzonline.de/autor/lars-puchler Redakteur

Lokalsport Ammerland Tel: 04488 9988 2610 Lesen Sie mehr von mir