Edewecht /Osterscheps /Bad Zwischenahn „Guckt mal! Das wird bald unser Maskottchen“, ruft Hans-Jürgen Dowedeit frustriert seinen Anglerkollegen aus den Fischereivereinen Edewecht, Scheps und Bad Zwischenahn zu. Der Schepser hält ein quadratische Warnschild in die Runde, das ein Symbol mit einem Fisch zeigt, der tot an der Oberfläche treibt. Solche Warnschilder, die auf umweltgefährdende Stoffe verweisen, die giftig für Gewässer, Pflanzen und Tiere sind, sieht man z.B. an Gefahrguttransporten. „Müssen wir bald solche Schilder auch an die Aue oder Vehne stellen?“ fragt Doweideit.