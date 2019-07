Edewecht „Warum machen Unbekannte so etwas?“, fragen sich die Mitarbeiter des Rettungsdienstes Ammerland in Edewecht. Innerhalb kurzer Zeit wurden zum zweiten Mal während des Dienstes die Radmuttern an den privaten Autos der Notfallsanitäter gelöst – während sie anderen Menschen halfen oder sich auf den nächsten Einsatz vorbereiteten. Die Pkw waren zu diesem Zeitpunkt an der Industriestraße abgestellt.