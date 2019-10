Edewechterdamm Als die kanadischen Truppen in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 die Stadt Friesoythe einnahmen und in Schutt und Asche legten, wussten die deutschen Soldaten in Edewechterdamm längst, dass es nun ernst werden würde. Soldaten der deutschen 7. Fallschirmjäger-Division sollten mit Marinesoldaten aus Wilhelmshaven an der Verteidigungslinie Küstenkanal den nahenden Feind bekämpfen. Sie hatten dabei vor allem den Brückenkopf Edewechterdamm zu verteidigen, egal was komme. Die Kanadier sollten auf keinen Fall den Küstenkanal überqueren.

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir