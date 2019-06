Einswarden Was noch vor wenigen Jahren recht utopisch erschien, rückt jetzt in greifbare Nähe: der Abriss von seit vielen Jahren leerstehenden Wohnblöcken an der Niedersachsenstraße im Nordenhamer Stadtteil Einswarden. Möglich machen die Beseitigung dieser sogenannten Schrottimmobilien die Investitionsbereitschaft der Immobiliengesellschaft Nordwohnen als neuer Eigentümer und die Aufnahme dieses Teils von Einswarden in das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West des Landes.

