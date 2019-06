Einswarden Die Nachricht vom bleibelasteten Trinkwasser in einigen Mietshäusern an der Friesenstraße in Einswarden hat bei den Betroffenen für große Verunsicherung gesorgt. Wie die NWZ berichtete, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Trinkwasserproben in einem der Häuser genommen und in einem Labor untersuchen lassen. Das Ergebnis zeigt, dass der gemessene Wert oberhalb des in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwertes liegt. Deshalb warnt das Gesundheitsamt davor, das Wasser zu trinken oder für die Zubereitung von Nahrung zu verwenden.

