Elisabethfehn Ist Plattdeutsch jetzt eine Sprache oder ein Dialekt? Gehört Plattdeutsch als Unterrichtsfach in die Schule oder bringt das nicht sehr viel? Das waren nur zwei der vielen Fragen über die am Dienstagabend bei der „Talkrunde auf Plattdeutsch“ im Rahmen des Plattdeutschen Jahres in der Gemeinde Barßel im Dorfgemeinschaftshaus in Elisabethfehn diskutiert wurde. Zu Gast waren Bundestagsabgeordneter Johann Saathoff (SPD), NDR-Moderation Vanessa Kossen, Sprachwissenschaftler Professor Wilfried Kürschner und die Musiker Jens Cramer und Malte Bischof von der plattdeutschen Punkrock-Band „De Schkandolmokers“.

