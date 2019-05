Elsfleth /Bremerhaven In der Bremerhavener Bredo-Werft standen in dieser Woche die Telefone nicht mehr still. Die Drohung, die „Gorch Fock“ notfalls als Pfand für offenstehende Rechnungen nehmen zu wollen, hat nicht nur die Politik in helle Aufregung versetzt. Auch bei den Geschäftspartnern der Werft schrillten die Alarmglocken, schließlich war in diesem Zusammenhang auch von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens die Rede.