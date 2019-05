Elsfleth /Hamburg Einmal mehr erfuhr der Skandal um die Elsflether Werft und die Sanierung der Gorch Fock am Freitag überraschende Wendungen. Im Hamburger Landgericht stellte sich heraus, dass Marcus Reinberg seine Villa an der Elbchaussee bereits vor der Beschlagnahmung durch das Gericht verkauft hatte, und in Bremerhaven nahm nach einem Bericht des „Spiegel“ die Bredo-Werft die Gorch Fock als Pfand, um auf diese Weise das Verteidigungsministerium zur Bezahlung von alten Rechnungen zu zwingen. In der Bremerhavener Werft liegt das Marineschulschiff , das in Elsfleth repariert wird, seit Monaten im Trockendock.