Elsfleth /Jever Kritisch betrachten die jungen Männer die bepackte, folierte Palette in der Logistikhalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) Jever. „Die Folie ist oben gerissen und einige Kartons sind eingedrückt“, sagt Jonas Ferken, der eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei Deharde in Varel absolviert. Zusammen mit zwei weiteren Auszubildenden, einer Fachkraft für Lagerlogistik und Lehrerin Wiebke Schröder machen sie eine sogenannte Mängelprüfung. „Die Palette ist außerdem an einer Seite überpackt“, ergänzt Hannes Stadtlander, der ebenfalls zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Hase Safety Group in Jever ausgebildet wird. Wiebke Schröder macht einen Haken auf ihrem Zettel. „Und warum darf eine Palette nicht überpackt sein?“, fragt sie. Auch darauf hat Hannes Stadtlander die passende Antwort: „Dann würde eine Palette weniger ins Lager passen.“