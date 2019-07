Elsfleth Der Mangel an Hausärzten ist seit Jahren ein brisantes Thema in Deutschland. Umso schöner die Neuigkeiten aus Elsfleth: Die Gemeinschaftspraxis in der Weserstraße 36 hat Verstärkung bekommen. Seit dem 1. Juli unterstützt Dr. Anne Schmitt das Team um Dr. Karl-Peter Neues, Dr. Walter Luserke und Dr. Nils Jahn.