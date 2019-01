Elsfleth In der Halle der Uwe Thormählen Dachdeckungsgesellschaft in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) herrscht grundsätzlich viel Betrieb. An diesem kühlen, aber freundlichen Wintertag ist allerdings ganz besonders viel los. Kaum öffnet sich das Hallentor, dringt Holzduft in die Nase. Es wird gehämmert, geschweißt, geschliffen und gesägt. Mittendrin: zehn Schüler der Oberschule Elsfleth mit ihrem Lehrer Mark Stelling.