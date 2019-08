Esenshamm /Cuxhaven Wohin steuert die nach wie vor rote Zahlen schreibende Nordenhamer Helios-Klinik? Seit Monaten rätseln Beobachter, ob Nordenham eine Portal-Klinik für die größere Helios-Klinik in Cuxhaven werden soll. Oder: Soll der im Mai 2017 im Nordenhamer Stadtteil Esenshamm in Betrieb genommene Neubau des Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung in eine Fach- oder Reha-Klinik umgewandelt werden? Bisher hatte sich Helios dazu bedeckt gehalten.

Horst Lohe https://www.nwzonline.de/autor/horst-lohe Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2206 Lesen Sie mehr von mir